الرئيسية | تحت القبة خوري: إما أن نسقط اتفاقية الغاز أو نسقط نحن

وطنا اليوم-عمان:قال النائب طارق خوري، في كلمته حول موزانة 2020، إن مجلس النواب أمام خيارين لا ثالث لها، إما إسقاط اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال وإما أن يسقط مجلس النواب ويتأكد للرأي العام أنه "مجلس ديكور".

وقال "اما الشعارات التي يتبناها البعض فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن هنا سوال واضح لماذا اتفاقية الغاز التي كبلت الاردن بقيود مجحفة . والمال العام هو ملك الشعب الاردني ، وهذه الاتفاقية هي مذلة في وقت يجاهر الكيان جهارا نهارا باستهداف الاردن ".

وأكمل "اما نحن البرلمانيون فان كنا حقا ممثلين للشعب رفع صوت الشعب عالياً بهدف التراجع عن هذه الاتفاقية الساقطة دستوريًا وشعبياً ونشكل حالة ضغط شعبي للتراجع هذا الرهن للاقتصاد الاردني حيث لا يمكن فصل الصراع مع هذا الكيان بما هو سياسي عن اقتصادي وثقافي".

وأشار إلى أن بعض مواقف أعضاء البرلمان اشبه بالرمادية ما يسهم ويؤكد ان هذا المجلس هو مجلس ديكور.

واعتبر خوري أن الأردنيين، سواسية أمام القانون، متهما الحكومة بأنها تنتصر للجفرافيا وليس الديمغرافيا.

وأوضح أن أهالي الزرقاء يشكلون خزان الأردن ويساهمون في الاقتصاد الأردني وهي مدنية العمال والعسكر، ومع ذلك يتم تهميشها بشكل كبير من قبل الحكومة.

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