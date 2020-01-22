الرئيسية | تحت القبة الدعجة عن الموازنة: ما يجري ما هو الا مسرحة دستورية

وطنا اليوم-عمان:وصف النائب مرزوق الدعجة وما يجري ما هو الا مسرحة دستورية وتم المواقفة عليها مسبقًا مثل "خطبة العروس قبل الجاهة".

واضاف الدعجة خلال كلمته حول موازنة 2020، الأربعاء، انه يجب محاسبة الحكومة التي سارت في نهج اتفاقية الغاز المشؤومة على غرار سابقتها.

واكد الدعجة أن الحكومة الحالية لا تنفذ تطلعات وتوجهات الملك بالنزول الى الميدان والشارع وتشارك الشعب والمواطنين بمطالبهم واحتياجاتهم، مشيرا الى ان الموازنة فهي دس السم بالعسل وظاهرها فهي زيادة الرواتب وباطنها خفض لمخصصات الصحة والتعليم والنقل.

وطالب الحكومة بدعم موسسات الإعلام الراشدة التي لها مواقف وطنية وتشكل صورة وهوية الوطن والدولة اضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف نسب البطالة والفقر في الشارع الاردني.

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