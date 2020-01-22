الرئيسية | تحت القبة الرياطي يُغضب النواب بعد اتهامهم بالشعبوية

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب محمد الرياطي الزملاء معه بمجلس النواب على خلفية اتهامه بأنه دائما يبحث عن الشعبويات.

وقال خلال كلمته في مناقشات الموازنة :"إن بعض النواب يبحثون عن الشعبويات وانا متهم دائما بذلك وهذا غير صحيح نهائيا".

وامتدح الرياطي الحكومة على خلفية تخصيص اراضي لأهالي العقبة، مطالبا النواب الرافضين لاتفاقية الغاز بطرح الثقة بالحكومة.

وخرج النائب صداح الحباشنة غاضبا قائلا للرياطي :"هذا تسحيج"، فقال الرياطي "والله ليس تسحيجا".

الى ذلك هاجم النائب عبدالكريم الدغمي، زميله النائب محمد الرياطي على خلفية ما أسماه “تأنيب مجلس النواب”.

وقال الدغمي “لا يجوز للنائب أن يؤنب المجلس والاستذة على المجلس ولا أحد أكبر من المجلس النواب كلهم متساوون”.

جاء ذلك على خلفية كلمة للنائب الرياطي وجه فيها انتقادات لأعضاء مجلس النواب، متهما بعضهم بالبحث عن “الشعبويات” فيما يتعلق باتفاقية الغاز.

بدوره قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي شطب ما يتعلق بـ”الشعبويات” من كلمة الرياطي من محضر الاجتماع.

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