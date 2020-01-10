بدون نصاب.. النواب يواصل مناقشات الموازنة

وطنا اليوم-عمان:يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات الموازنة في جلسة صباحية برئاسة عاطف الطراونة لليوم الرابع على التوالي.

غير أن الغريب أن الطراونة عقد الجلسة بحضور 35 نائبا فقط، أي بدون نصاب، وبحضور هيئة الوزارء.

واستهجن النائب محمد الطيطي تغاضي الحكومة عن مؤسسات إقراض وتمويل المرأة بفوائد مرتفعة، ما تسبب في ضرر كبير لعدد من النساء الأردنيات.

وقالت النائب هيا المفلح إن إقرار الموازنة الحالية بحاجة لمحاكمة الموازنة السابقة نظراً لارتفاع العجز وزيادة المديونية وارتفاع رقم البطالة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين ممن أوردهم ديوان المحاسبة.

وأضافت المفلح أن قرار دمج الهيئات بحاجة الى تسريع في إجراءات تطبيقه وتوسعة دائرة شموله، لما اعتبرته، ظلما لموظفي القطاع العام نظرا لارتفاع رواتب موظفو الهيئات مقارنة بموظفي القطاع العام.