الرئيسية | تحت القبة العتايقة : حتى الشماغ صرنا نستورده من الصين

وطنا اليوم-عمان:قال النائب محمد العتايقة، الثلاثاء، إن الحكومة التي تريد أن تجعل من الأردن دولة صناعية "واهمة"، بسبب شح المواد الخام وارتفاع الكلف الصناعية.

وأضاف الحجاجة في كلمته بمناقشات الموازنة العامة "أن الأردن لن يستطيع منافسة الدول المتقدمة التي باتت تصنع كل شي"، وتابع :" حتى الشماغ صرنا نستورده من الصين".

واستهجن مضي الحكومة بالعمل في اتفاقية الغاز مع الاحتلال، في ظل توفر بدائل كثيرة من بينها "النفايات" التي يمكن استخراج النفط الخام منها.

ولفت إلى "التحديات العديدة التي يمر بها الأردن جراء ما يحدث بالمحيط بالاضافة إلى زيادة التعداد السكاني وسوء تخطيط الحكومات السابقة التي لم تنظر إلى المستقبل، كالحكومة الحلاية التي اقترضت مليارات الدولارات من صندوق النقد لتأتي حكومة بعدها تلعن أختها".

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