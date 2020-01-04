الرئيسية | تحت القبة الحجاحجة: كثير ممن يديرون المال العام سفهاء

وطنا اليوم-عمان:قال النائب علي الحجاحجة، الثلاثاء، إن كثير ممن يديرون المال العام في الأردن "سفهاء" لا يحسنون التصرف.

وفي كلمة كتلة المستقبل النيابية في مناقشات الموازنة العامة بمجلس النواب، أضاف الحجاحجة :" السفيه باللغة هو من لا يحسن التصرف، وكثيرون ممن يديرون أموالنا سفهاء، ويظهر ذلك من خلال الكثير من المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة التي ليست ناتجة دائما عن قصد بالسرقة والتجاوز وإنما ناتجة عن السفه وعدم المعرفة بالقوانين".

وتابع الحجاجة"بعنا مؤسساتنا المنتجة بثمن بخس دراهم معدودة المؤسسات التي تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة واليوم أصبحنا نستجدي عندها".

وأشار إلى أن إدارة المال العام تعتمد على محاور أولها تنميته "بالكاد نجتهد تارة ونخطئ تارات لأننا لم نحسن إدارة وخسائر المؤسسات دليل على ذلك، وثانيها هدر المال العام وتسريبه بغير حق، مطالبا باخضاع الذين يديرون المال العام لدورات، وأخير الفساد الذي أصبح اليوم فسادا صغيرا يكبر وينتج فسادا كبيرا.

وقال إن المواطن اليوم لن يثق بالموازنة إلا عندما يرى علاجا لمخالفات ديوان المحاسبة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر