الرئيسية | تحت القبة النائب الوحش : الحكومة فشلت وتتبع سياسة فرعون

وطنا اليوم-عمان:قال النائب موسى الوحش إن الحكومة لم تتعظ من اخطاء الماضي في سوء التقديرات الاقتصادية، في ظل غياب لبرنامج حقيقي للاصلاح الاقتصادي والسياسي.

وأشار في كلمته بمناقشات الموازنة العامة، الاثنين، إلى أن الحكومة فشلت في ملف الايرادات العامة حيث تحقق 76 مليون فقط للعام 2018، منوها إلى أن الحكومة لن تتحقق ارقامها المقدرة في الايرادات العامة في هذه الموازنة.

واعتبر الوحش أن تاخر الفصل في القضايا الخاصة بالفساد لدى هية النزاهة اضعف ثقة المواطن بجدية الحكومة محاربة الفساد.

وأوضح أن هناك 8 ملايين دينار في موازنة العام 2020 اتفقت اللجنة المالية خلال اجتماعتها على شطبها غير أن ذلك لم يظهر ذلك في مشروع الموازنة.

وانتقد حجم زيادة الرواتب التي كان يجب الا تقل عن 50 دينار حيث يظهر اثرها على تحسن المعيشة وعلى حركة الاقتصاد.

ولفت الوحش إلى أن سياسات الحكومة تكبل الدولة بالديون وتسلم رقابنا لصندوق النقد الدولي.

ووصف النائب سياسة الحكومة ب "سياسة فرعون في التعنت برأيها وتمضي تحت شعار ما أريكم إلا ما أرى ".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر