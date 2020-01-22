الرئيسية | تحت القبة النائب العتوم تنتقد حذف آيات قرآنية من المناهج

وطنا اليوم-عمان:قالت النائب هدى العتوم إن وزارة التربية والتعليم تشهد محطات تضعف مسيرتها وتبدل رسالتها، منتقدة أن يتم إيلاء مهمة تطوير المناهج لشركة كولينز.

وأضافت العتوم في كلمتها بمناقشة الموازنة العامة، الاثنين، : "هدى العتوم مناهج كولينز احتلال كما اتفاقية الغاز احتلال والمركز الوطني للمناهج تعدى على صلاحيات وزارة التربية والتعليم بتأليف المناهج ولا بد ان يعود تأليف المناهج الى الوزارة".

وانتقدت العتوم " حذف الآيات القرآنية والثوابت الوطنية من المناهج التي تربت عليها قيادات الأردن"، وتابعت " في عهد حكومة النهضة كتبت الارقام من اليسار لليمين".

كما هاجمت وزارة التربية وتعليم لـ"تهربها" من الالتزام باتفاق مع نقابة المعلمين على زيادة الكوادر، متهمة الوزارة بالتخلي عن دورها تجاه الطلبة والمعلمين في القطاع الخاص.

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