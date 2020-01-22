النائب الحنيطي: المواطن أصبح محل تلاعب التجار

وطنا اليوم-عمان:دعا النائب رمضان الحنيطي إلى الاهتمام بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات، وذلك لأن المواطن أصبح محل تلاعب التجار.
وأكد الحنيطي في كلمة كتلة وطن النيابية ضمن مناقشات الموازنة العامة، أهمية استعادة الثقة بين المؤسسات العامة والمواطن من خلال تفعيل سيادة القانون، مؤكدا أن "المواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة باعتباره الأولوية الأبرز على الأجندة الملكية".
وطالب الحنيطي بتغيير "المنهجية التقليدية" في بناء الموازنات، مشددا على ضرورة تخفيض الضريبة على السلع الأساسية والضرورية بما يعكس المسؤولية الاجتماعية تجاه الشعب.
وأشار إلى "إن السياسة المالية التي تعتمدها الموازنة انكماشية لا تعكس الواقع الاقتصادي بالتراجع الاقتصادي، وأن "هناك حالة من النكران الحكومي لمؤسسات إعلامية عريقة تجد نفسها غير قادرة على دفع رواتب العاملين"، مطالبا بدعمّ الصحف اليومية انطلاقاً من دورها الوطني.
وطالب الحنيطي أيضا بمحاربة الفساد بأشكاله كافة، بالإضافة إلى بناء شراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى شمول المواطنين كافة بالتأمين الصحي وتعزيز التعاون مع الاشقاء العرب.