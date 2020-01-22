الرئيسية | تحت القبة النائب فضيل النهار يخاطب عشائر عباد ويهاجم حكومة الرزاز

وطنا اليوم-عمان:شن النائب فضيل نهار العبادي هجوما لاذعا على حكومة الدكتور عمر الرزاز بسبب ما وصفه من فشل في إدارتها للملفات الاقتصادية التي تهم الاردنيين ، مطالبا مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 .

وأضاف النائب العبادي خلال مناقشته لموزانة 2020: "أقول لقبيلة بني عباد عظم الله أجركم، ولن تفرحوا بشيء ما دام هناك رصد موجود عليكم من دوائر صنع القرار".

وقال النائب " أتعجب من استبعاد نواب الأمة والممثلين للعشائر عن لقاءات الملك، متهما الحكومة بما اسماه "فلترة وتقزيم" لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني مع الشعب الأردني قائلا لهم " "يا حكومة كفى فلترة وتقزيم لقاءات الملك مع شعبه".

وأعرب النهار عن تعجبه من "استبعاد" أعضاء مجلس النواب من اللقاءات مع جلالة الملك، مضيفا "اللهم إحمي جلالة الملك من أخطاء السعدين".

وخاطب عشائر عباد قائلا :" عظم الله أجركم لن تفرحوا بشيء ما دام كل رصد موجود عليكم في دوائر صنع القرار".

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