النائب الشوحة يدعو الحكومة أن تتقي الله في الشعب الأردني

وطنا اليوم-عمان:دعا النائب راشد الشوحة الحكومة إلى أن "تتقي الله في الشعب الأردني الذي تحمل عناء وفساد الحكومات المتعاقبة".

وقال الشوحة في مناقشات الموازنة العامة الاثنين :" إن الحكومات أوصلت المديونية إلى مستويات عالية حتى اصبحت اسيرة عند صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن " صمت المواطن الأردني ليس لأنه جبانا، وإنما لأنه يحب وطنه وقائدة".

ودعا الشوحة الحكومة إلى النظر في تقارير ديوان المحاسبة التي تحوي فسادا بالمليارات، لافتا إلى أن المواطن ينظر بعين إلى هذه الأموال المهدورة وبأخرى يشاهد ارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم قدرة الكثير على شراء الكاز، داعيا رئيس الوزراء الى الذهاب لمحطات المحروقات لمشاهدة ذلك بعينه.

وطالب الشوحة بوضع آلية جريئة لاخراج الاقتصاد الوطني من أزمته.