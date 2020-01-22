 وطنا نيوز -القاضي: معلبات متعفنة في الإدارة تتلاعب في الاستقرار
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القاضي: معلبات متعفنة في الإدارة تتلاعب في الاستقرار
التاريخ : 13-01-2020 11:40:35 المشاهدات: 1555

وطنا اليوم-عمان:قال النائب مازن القاضي إن هناك "معلبات متعفنة في الإدارة" تتلاعب في الاستقرار العام وتعذي الإحباط والاحتقان.

وقال القاضي خلال رده على موازنة 2020 تحت القبة: إنه لا يجوز ترك الحبل والاستسلام لحالة الكسل والخمول".

وطالب بالاهتمام بالمؤسسة الوطنة السيادية، كمطلب يحتاجه الشارع والسلطة.

وأضاف: "أن الأون أن نلعب على قواعد جديدة نظيفة، تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب غرورعم على المواطنين والقانون واحيانا على الدستور من خلال خطاب استعلائي ومختل يرهق الروح الوطنية". دون أن يوضح ما المقصود من كلامه.


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