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القاضي: معلبات متعفنة في الإدارة تتلاعب في الاستقرار
وطنا اليوم-عمان:قال النائب مازن القاضي إن هناك "معلبات متعفنة في الإدارة" تتلاعب في الاستقرار العام وتعذي الإحباط والاحتقان.
وطالب بالاهتمام بالمؤسسة الوطنة السيادية، كمطلب يحتاجه الشارع والسلطة.
وأضاف: "أن الأون أن نلعب على قواعد جديدة نظيفة، تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب غرورعم على المواطنين والقانون واحيانا على الدستور من خلال خطاب استعلائي ومختل يرهق الروح الوطنية". دون أن يوضح ما المقصود من كلامه.
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