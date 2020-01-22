ابو محفوظ : الحكومة حولت الزرقاء الى مكب للمهملات

وطنا اليوم-عمان:قال النائب سعود ابو محفوظ ان دولا كاثيوبيا ورواندا التي بلا موارد تقدمت علينا وان محافظة الزرقاء في صفحات تقرير ديوان الخدمة المدنية هي الاقل حظا بكل شيء وان 94% من نسائها بلا عمل

وتابع خلال مناقشة الموازنة العامة اليوم الاحد "الا فلتسقط الحكومة الحالية والحكومة القادمة اذا لم تنل الزرقاء حقوقها فاهالي الزرقاء يعيشون من المهد الى اللحد في محبس الحكومة , يبتظرون رعايتها، ولاعناية، فتحولت الى بركان عتب، وبراميل غضب، لايعرف متى، وكيف ستنفجر، لاتستخفوا بالناس ! وما الطوفان البشري في لبنان والعراق عنا ببعيد.

وقال انني أخذت أتعاطف مع دعوات الشباب العاطل عن العمل، للاعتصام امام دار المحافظة، يحملون عصا غليظة لدق اصابع هذا التجاهل المريب لاحتياجاتهم، مضيفا : الآ فلتسقط الحكومة القائمة، والحكومة القادمة، اذا لم تنل الزرقاء شيئا من حقوقها، لايريدون عدالة كاملة، ولا عدالة نسبية، فقط عدالة جزئية،

وتسائل : لماذا لم تترجموا خطاب العرش في الامن المعيشي للمواطنين؟ ان اهل الزرقاء لايشعرون ان للموازنة بملياراتها التسع، اي وجة اقتصادي او تنموي، اوتشغيلي، ينعكس على حياتهم، انما هي ارقام يسمعون عنها، ولا يرون لها أثرا .

مشيرا الى ان هناك 800000 وظيفة في القطاع الخاص، أأأطالب الحكومة بالسعي لتشغيل 400 شاب في الشركات، لبعث الامل في نفوس القانطين؟

واضاف أن حكومة النهضة اللفظية، التي لم تخصص رأسماليا لحماية بيئة الزرقاء، سوى 109 الاف دينار، مع ان الحكومة تجني من مصفاة البترول 1300 ضعف هذا المبلغ سنويا، وسكتت عن الزامها بتركيب فلاتر للمداخن، التي تنفث 40 طن كبريت يوميا، في صدور تدرنت لاطفال الهاشمية، والحرارية تنفث 100 طن كربون، ومصانع الحديد والكيماويات والدباغة والخميرة، ومحطة التنقية التي تستقبل اضعاف استيعابها من مجاري عمان، وسيل الزرقاء الناقل لكل الملوثات، الايكفيكم (7)مليون طن من مخلفات الفوسفات واشعاعها، مع ان قوانين التعدين تلزم الشركات بالازالة؟

وبين ان الحكومة قد حولت الزرقاء الى مكب للمخلفات، والمهملات، لدرجة ان 75%من التلوث البيئي للملكة محصور في الزرقاء، محافظة التصحير بلا تشجير ولاتخضير، وحكومة المطففين خصصت 109 للبيئة، فأي استخفاف هذا

وتابع أن حكومة المطففين خصصت 109 للبيئة، فأي استخفاف هذا، وان ذات الحكومة الزمت احد المصانع الكبري بتركيب فلاتر لمداخنة بعشرات الملايين !!

ولفت ان ليس كمثل الزرقاء اكتواء بنار التلوث البيئي الذي عجزت الحكومةعن معالجتة، وسلمتنا للمجهول، وضحايا التلوث يتساءلون، لماذا تجبون الضرا ئب والرسوم، واين تذهب ؟ولماذا كبدتمونا حصة الزرقاء كاملة من المديونية ستة مليارات ونصف دولار، مع اضافة 165 دينار عن كل فرد لمديونية العام الجديد.