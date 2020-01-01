الرئيسية | تحت القبة البطاينة يحرم سيدات عجلون من 750 فرصة عمل

وطنا اليوم-عمان:اتهمت النائب منتهى البعول وزير العمل نضال البطاينة بتضيع 750 فرصة عمل على سيدات محافظة عجلون وذلك بعد أن قرر وقف مشروع في المدينة.

واكدت خلال مناقشتها مشروع قانون الموازنة الاحد ، ان كل الذرائع التي قدمتها الحكومة ووزارة العمل حول تعطيل قيام المشروع بحجة الارض مجرد مضيعة للوقت.

وأشارت إلى أن البطاينة "خيب أملها بعد أن استشبرت به خير بسبب تواجده في السابق في موقع ادارة ديوان الخدمة المدنية واطلاعه على نسبة الخريجين والعاطلين عن العمل في محافظة عجلون".

وربطت النائب موافقتها على مشروع قانون الموازنة بالموافقة على اقامة المشروع على ذات القطعة دعما للفقراء من السيدات وذويهم، مطالبة النواب بدعم مطلبها والوقوف بجانب بنات المحافظة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر