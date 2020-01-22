الرئيسية | تحت القبة البكار : التحدي كبير والمواطن من سيدفع الثمن

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار أن موازنة العام 2020 موازنة اعتيادية جدا لم تختلف عن سابقاتها ، لافتا الى ان نسبة العجز المنفلت فيها قاد الى دين عام اقترب من الخطورة المطلقة

وطالب البكار خلال اجتماع اللجنة المالية مع ممثلي الاحزاب الاردنية اليوم الاربعاء برفع حالة التأهب وبذل الجهود لمواجهة ذلك العجز ، مؤكدا انه لا يمكن للترف ان يستمر في المال العام

وأضاف ان المنحة الاماراتية خففت قليلا من وطأة العجز بعد دخولها للخزينة العامة ، لافتا الى ان التحدي كبير خاصة العجز المنفلت الذي لم يستطع احد من السيطرة عليه

واشار الى ان الخوف الحقيقي والقلق يكمن في نهاية العام الجاري وليس في بدايته ، حيث ان الخوف يكمن في الارقام التي يمكن ان نصل اليها نهاية العام ، حيث سيقوم صندوق النقد وقتها باشهار سيفه وسيفرض قيودا اقتصادية على الاردن سيدفع ثمنها المواطن وتتمثل برفع الضرائب وزيادة الاسعار ، مشددا على ضرورة العمل لتجنب شر تلك المواجهة مع صندوق النقد

وبين البكار ان الموازنة خلت من ارتفاع الاسعار على المواد والسلع الرئيسية ، وخلت ايضا من اي ضرائب جديدة

كما وبين ان مجلس النواب سيطلب من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع التي يستهلكها ذو الدخل المحدود، اضافة الى انه تم تضمين بند الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لاول مرة في الموازنة العامة

وشدد ان مجلس النواب لن يترك الساحة لمن اوصلنا الى هذا الحال وسيقوم بدوره الدستوري الكامل مشيرا الى ان ذلك معركة مفتوحة مع من الذين اختطفوا البلد منذ سنوات

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