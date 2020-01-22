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زواتي للأردنيين : 400 مليون دينار دعم الحكومة لفواتيركم
وطنا اليوم-عمان:كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن الحكومة تقدم أكثر من 400 مليون دينار دعما سنويا لفواتير الكهرباء.
وفيما يخص فائض الكهرباء في الأردن، قالت زواتي، إنه لا يوجد فائض بالكهرباء بل هناك فائض بالقدرة التوليدية للكهرباء، لافتة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ بوجود كهرباء فائضة.
وبينت زواتي أن الفائض الذي نتحدث عنه في الأردن هو في القدرة على توليد الكهرباء (أي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء، مشيرة إلى أن توليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا إضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.
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