زواتي للأردنيين : 400 مليون دينار دعم الحكومة لفواتيركم

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن الحكومة تقدم أكثر من 400 مليون دينار دعما سنويا لفواتير الكهرباء.

وحسب تلفزيون "المملكة"" أضافت زواتي خلال نقاشات اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن 87٪؜ من المشتركين يستهلكون أقل من 500 كيلو واط شهرياً وهي فئة مدعومة، موضحة أن "المستهلكين من القطاع المنزلي مدعومين بـ 270 مليون دينار وهم من يستهلكوا أقل من 500 كيلو واط شهريا".

وأكدت زواتي، أنه تم استبدال 400 ألف وحدة إنارة بأخرى موفرة للطاقة في شوارع الأردن.

وفيما يخص فائض الكهرباء في الأردن، قالت زواتي، إنه لا يوجد فائض بالكهرباء بل هناك فائض بالقدرة التوليدية للكهرباء، لافتة إلى أن هناك اعتقاد خاطئ بوجود كهرباء فائضة.

وبينت زواتي أن الفائض الذي نتحدث عنه في الأردن هو في القدرة على توليد الكهرباء (أي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء، مشيرة إلى أن توليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا إضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين.

إلى ذلك، أوصى رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسين القيسي بتعديل الأسس السابقة لتقديم خدمة فلس الريف، مشيرا إلى أن يكون هناك شمولية أكبر في عملية إيصال الكهرباء وفق أسس عادلة تراعي مصلحة المواطن.