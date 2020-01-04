الكعابنة تهاجم الوزيرة اسحاقات

وطنا اليوم-عمان:هاجمت النائبة رسمية الكعابنة وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات.

وقالت الكعابنة في جلسة النواب الثلاثاء، إن الوزيرة دائما غائبة وليتها غائبة لانها تزور المناطق، أو انها تعرف مستوى الفقر.

واضافت أن الاتصال مع الوزيرة أمر صعب ولا يمكن ان يتحقق، مشيرة الى انها تطلب من مدير مكتبها الاجابة على النواب وسؤالهم ماذا تريدون من الوزيرة؟.