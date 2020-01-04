 وطنا نيوز -الكعابنة تهاجم الوزيرة اسحاقات
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الكعابنة تهاجم الوزيرة اسحاقات
التاريخ : 07-01-2020 11:33:26 المشاهدات: 1307

وطنا اليوم-عمان:هاجمت النائبة رسمية الكعابنة وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات.
وقالت الكعابنة في جلسة النواب الثلاثاء، إن الوزيرة دائما غائبة وليتها غائبة لانها تزور المناطق، أو انها تعرف مستوى الفقر.
واضافت أن الاتصال مع الوزيرة أمر صعب ولا يمكن ان يتحقق، مشيرة الى انها تطلب من مدير مكتبها الاجابة على النواب وسؤالهم ماذا تريدون من الوزيرة؟.
وأكدت الكعابنة أن بعض المناطق لها اولوية في محاربة الفقر.


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