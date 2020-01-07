الرئيسية | تحت القبة النائب هنطش يكشف ويوضح قصة إبن الحرام

وطنا اليوم-عمان:كشف مقرر لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش مغزى تصريحاته حول وصفه المسؤول عن توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بـ"إبن حرام".

و قال هنطش: قصدت في تصريحي المتداول و الذي لا أنكره" من لم يراعي مصلحة البلد و لم يهتم لأمر البلد و لا مستقبل أبنائه، فمن كان يقف في هذه الخانة فهو "إبن حرام" و لم أقصدها بالمعنى الحرفي الخاص بإنكار النسب.

و كان هنطش قال خلال نفس المقابلة الآنفة الذكر، أن قضية الغاز خط أحمر في الساحة الأردنية، و أضاف أن كتلة الاصلاح انسحبت من الجلسة الأحد لأن رئيس المجلس لم يعطي الدكتور عبد الله العكايلة الكلمة للحديث عن اتفاقية الغاز ولوم الحكومة وهو ما كانت قد اتفقت عليه الكتلة في اجتماعها الذي سبق جلسة البرلمان.

وأضاف هنطش بأنه حاول مراراً خلال الشهرين الماضيين التواصل مع رئيس الوزراء ومدير مكتبه لكنه لم يلق رداً حول ما يخص اتفاقية الغاز.

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