 وطنا نيوز -النائب الخزاعلة: نحن سلطة عليا ولا نخشى الإعلام
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النائب الخزاعلة: نحن سلطة عليا ولا نخشى الإعلام
التاريخ : 29-12-2019 01:09:08 المشاهدات: 1195

وطنا اليوم-عمان:قال النائب رائد الخزاعلة، الأحد، إن مجلس النواب سلطة عليا لا تخشى الإعلام، وذلك في رده على تهديد النائب الأول لرئيس المجلس، نصار القيسي، بنشر أسماء النواب المتغيبين على وسائل الإعلام.

وطالب الخزاعلة القيسي بسحب جملة "سأنشر الاسماء على الإعلام"، باعتبارها كلمة تسيء لسلطة مجلس النواب.

وكان القيسي طالب نواب خارج القبة بالعودة إلى الجلسة بعد خروجهم حفاظا على نصاب الجلسة، ولوح بنشر أسماء الخارجين والمتغيبين في بيان صحفي.

وبدا واضحا أن الجلسة فاقدة للنصاب القانون البالغ نصف عدد المجلس 65 نائبا، لكن القيسي قال إن 74 نائبا يحضرون الجلسة.


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