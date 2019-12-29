بني مصطفى: من يعرف اسم وزير النقل دون العودة لجوجل

وطنا اليوم-عمان:استهجنت النائب وفاء بني مصطفى غياب الحكومة "المستمر" عن مجلس النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين.

وفي جلسة تشريعية الأحد، استشهدت بني مصطفى بمقولة للفيلسوف الفرنسي فولتير التي تقول :" أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها اقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة.

وتابعت بني مصطفى :" اليوم حتى عديمي الفائدة لم يحضروا الجلسات، تمر الشهور ورئيس الوزراء لا يحضر جلسات النواب".

وقاطع رئيس المجلس عاطف الطراونة بني مصطفى وأكد بأن الوزير المعني يحضر الجلسة، لكن بني مصطفى شددت على ضرورة حضور الحكومة.

وقالت ساخرة :" الأسبوع الماضي كنا نلعب لعبة وكان السؤال الأصعب ما هو اسم وزير النقل الأردني بدون العودة لجوجل"، في إشارة منها عن رفضها لأسماء بعض الوزراء وطريقة اختيارهم.