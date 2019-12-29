 وطنا نيوز -بني مصطفى: من يعرف اسم وزير النقل دون العودة لجوجل
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بني مصطفى: من يعرف اسم وزير النقل دون العودة لجوجل
التاريخ : 29-12-2019 12:46:52 المشاهدات: 1321

وطنا اليوم-عمان:استهجنت النائب وفاء بني مصطفى غياب الحكومة "المستمر" عن مجلس النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين. 

وفي جلسة تشريعية الأحد، استشهدت بني مصطفى بمقولة للفيلسوف الفرنسي فولتير التي تقول :" أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها اقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة. 

وتابعت بني مصطفى :" اليوم حتى عديمي الفائدة لم يحضروا الجلسات، تمر الشهور ورئيس الوزراء لا يحضر جلسات النواب".

وقاطع رئيس المجلس عاطف الطراونة بني مصطفى وأكد بأن الوزير المعني يحضر الجلسة، لكن بني مصطفى شددت على ضرورة حضور الحكومة. 

وقالت ساخرة :" الأسبوع الماضي كنا نلعب لعبة وكان السؤال الأصعب ما هو اسم وزير النقل الأردني بدون العودة لجوجل"، في إشارة منها عن رفضها لأسماء بعض الوزراء وطريقة اختيارهم.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق