الرئيسية | تحت القبة نائب : المواطن الخاروف ضحية عدم وجود سرير

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب إبراهيم أبو السيد أن مواطنا أردنيا توفي وهو ينتظر سرير في إحدى مستشفيات الحكومة لإجراء عملية قسطرة للقلب.

وقال أبو السيد في مستهل جلسة تشريعية، الأحد : " إن المواطن حسن الخاروف ضحية عدم وجود سرير في مستشفى حكومي، وأرسلنا فاكس لمستشفى حمزة بأن هناك مريض بحاجة لعملية قسطرة ولم يأتي الرد".

وأضاف:" تواصلت مع وزير الصحة سعد جابر ولا يجد له سرير"، وحذرت من وفاة الخاروف، وهو ما حدث.

وأشار إلى أن وزير الصحة برر وفاته بأنه يعاني من مرض رئوي مزمن، لكن هذا المرض لم يكن يعاني منه الخروف أول يوم.

وتساءل عن التعليمات التي وضعتها الحكومة لهذه الحالات بنقلها إلىى مستشفيات خاصة، في وقت قال فيه جابر بأنه لا يملك هذه الصلاحيات.

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