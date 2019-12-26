الرئيسية | تحت القبة الرد الاردني اليتيم على منابر الليكود بتوقيع فيصل الفايز

وطنا اليوم-عمان:هاجم الاردن “الاقلام المأجورة” التي ترتمي بأحضان الصهيونية وتروج الشائعات عن المملكة باعتبارها دولة ضعيفة تحميها اسرائيل.

وسجل رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز في مداخلة سياسية شرسة الرد اليتيم من قبل كبار الساسة والنخبة الاردنية على ما تردده اقلام ومناصر ومنصات الليكود الاسرائيلي ضد القيادة الاردنية.

وتحدث الفايز في افتتاح ورشة عمل عن التطرف والارهاب في مدينة الزرقاء عن أن بعض الأقلام المأجورة والخبيثة تطل علينا اليوم، وهي التي تعودت أن ترتمي بأحضان من يدفع أكثر، ولاؤها الثابت للدوائر الأمنية الصهيونية، حيث تطل علينا بتحليلات مليئة بالحقد والكراهية، ضد الأردن وقيادتنا السياسية، تحليلات تتماهى مع الأفكار الصهيونية، وأفكار من يروجون لها ولصفقة القرن، هدفها المس بوحدتنا الوطنية، وزرع الفتنة بين مكوناتنا الاجتماعية.

وخلافا للتوقعات لم تتصدى اي شخصية رسمية اردنية لما نشر مؤخرا في صحف اسرائيلية عن حراك متوقع ضد النظام من المكون الفلسطيني واعتبر الفايز ان مثل هذه الطروحات مجرد اوهام واحلام.

وبدا واضحا ان الفايز رئيس مجلس الملك اختار مناسبة اجتماعية في مدينة الزرقاء حيث كثافة سكانية كبيرة للرد والتوضيح.

ووصف الفايز ما تردده بعض منصات التواصل عن بلاده بانه خطاب كراهية مبتذل، مليء بالحقد والكذب، والفبركات الإعلامية، وتشويه الحقائق، هدفه ابتزاز الدولة الأردنية، وتنفيذ أجندات خارجية.

وبين خلال رعايته في غرفة صناعة الزرقاء الاحتفال بإطلاق مبادرة “لا للتطرف”، التي أطلقتها جمعية نشامى ملكا الخيرية ان ذلك الخطاب الملوث يأتينا من خلف المحيطات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أشخاص يبثون سمومهم بكل الاتجاهات، ويشككون بكل منجز وطني، وبمواقفنا العروبية التي رفضنا المساومة عليها، وأرخصنا دمنا الغالي لأجلها.

وقال: ان تلك التحليلات المزعومة والمسمومة يتم ترويجها تحت مسمى (تقول مصادر، وذكرت صحف، وأشار كتاب، ويرى محللون)، إذ تدعي ان هناك انفصالاً بيننا وبين قيادتنا السياسية، وأن نظامنا الهاشمي تحميه “إسرائيل”، وأن هذا الكيان الصهيوني لن يسمح بوقوع الفوضى في الأردن.

ولفت إلى أن تلك التحليلات المسمومة والأقلام الحاقدة تناقض نفسها حينما تقول مرة أخرى، ان إسرائيل لا تحمي إلا مصالحها، وان مصلحتها الآن إسقاط النظام الأردني، الذي يحول دون تمدد إسرائيل، ولا يسمح بترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، حيث يستمر هؤلاء بتكرير نشر الروايات الصهيونية، التي توحي بأن الأردن دولة ضعيفة، تحركها إسرائيل وأتباعها كما يريدون.

وشدد الفايز على ان الحمى الأردني الهاشمي، سيبقى عصياً على الانكسار والانهزام، وسيبقى بقيادته الهاشمية، شامخاً حراً سيداً كعهده على الدوام، إذ نعيد تذكير هؤلاء بمعارك باب الواد واللطرون، والكرامة، وبالشهداء من قادتنا الهاشميين وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، الذين روت دماؤهم كل بقعة في هذا الحمى الأردني الهاشمي الطهور، وسالت دماؤهم الزكية، في فلسطين والجولان وغير ذي مكان، وذلك دفاعا عن أعراضنا وكرامتنا، وعن شرف امتنا وقضياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر