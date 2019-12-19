الرئيسية | تحت القبة ارجاء بدء إنتاج الغاز المنوي تصديره للأردن من حقل لوثيان

وطنا اليوم-عمان:أرجأت وزارة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء الإنتاج من حقل لوثيان البحري للغاز لأسباب قانونية.

ومن المفترض أن يبدأ ضخ غاز الاحتلال الاسرائيلي من الحقل، إلى الأردن مطلع العام المقبل بحسب ما اعلنت شركة الكهرباء الوطنية، أي خلال اسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الشركاء المنضوين في المشروع، أنهم يعملون مع الوزارة لبدء إنتاج الحقل في غضون أيام قليلة.

وبحسب الوكالة، كان من المفترض أن يبدأ "حقل لوثيان" العمليات، اليوم الثلاثاء، لكن الوزارة التي تراقب الانبعاثات من المشروع قالت إنها بحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من شركات الطاقة التي تدير الحقل.

وقالت شركة الحفر "ديليك" في بيان لها: "إن وزارة حماية البيئة ترغب في مزيد من التحقق بشأن تحليلات للمعدات ومن أن الشركاء يقدمون البيانات الضرورية. وقال الشركاء إنهم ما زالوا "مستعدين وجاهزين" لبدء الإنتاج".

وتأجل إنتاج لوثيان الأسبوع الماضي لعدة أيام، حتى ألغت محكمة أمرا قضائيا مؤقتا صدر بسبب مخاوف بيئية.

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