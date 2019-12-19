الرئيسية | تحت القبة النعيمات يهاجم وزير الصحة: غير صالح والمرحلة تحتاج لرجال

وطنا اليوم-عمان:اعتبر النائب محمود النعيمات أن وزير الصحة سعد جابر "غير صالح" لقيادة المرحلة التي تشهد فيها المملكة، اصابات عديدة بانفلونزا الخنازير.

وقال النعيمات في جلسة رقابية، الثلاثاء، :" هذه المرحلة تحتاج لرجال ووزير الصحة غير صالح وان كان يترفع عن خدمة المواطنيين ادعوه للجلوس في منزله".

وتساءل النعيمات عن سبب فرض 50% على المواطنيين وان كانوا مؤمنين بخصوص مطعوم انفلونزا الخنازير.

وكشف النعيمات أن مستشفى الكرك قام بإخراج عشرات الحالات المصابة بانفلونزا الخنازير خوفا من الإعلام، معتبرا أن زيارة وزير الصحة سعد جابر للمحافظة أثارت حفيظة المواطنين.

واعتبر أن الحكومة تشكل عبئًا على الدولة وبالتالي فإن إقالتها واجبة.

وهاجم النعيمات وزيرة الطاقة هالة زواتي بسبب رفضها استفادة متقاعد عسكري من فلس الريف باعتبار أن دخله مرتفع.

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