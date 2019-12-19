مرض السرطان يفتك بـ7 أردنيين من عائلة واحدة في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:قال النائب فواز الزعبي إن لواء الرمثا بمحافظة إربد، يشهد ارتفاعا بأعداد مصابي مرض السرطان.
وقال الزعبي في جلسة رقابية، الثلاثاء إن الأطباء اكتشفوا إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة في الرمثا.
وعزا الزعبي ذلك إلى إحاطة الرمثا من جهاتها الأربعة بمكبات نفايات ومحطات تنقية والمفاعل النووي التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى تلوث اللواء.
واتهم النائب الحكومة بعدم الإهتمام بصحة المواطنين في المحافظين، محذرا من أسماهم "وزراء الباراشوت" الذي وصلوا إلى مواقعهم بسبب الصداقة والمعارف من مغبة تجاهل المواطنين.
واتهم النائب فواز الزعبي رئيس الوزراء عمر الرزاز، بالتنظير على المواطنين من خلال الحزم الاقتصادية التي يعلنها.