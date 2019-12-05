الرئيسية | تحت القبة الخزاعلة : 50 مليون أوامر تغييرية بعطاء مستشفى السلط

وطنا اليوم-عمان:قال النائب رائد الخزاعلة، إن هناك مشكلة بموضوع عطاءات الوزرات، أشبه بـ"لعبة بالية".

وانتقد الخزاعلة في سؤال وجهه لوزير الصحة حول قيمة العطاء المتعلق بمستشفى السلط البالغ قيمته 40 مليون دينار والأوامر التغييرية التي جرت عليه بقيمة 50 مليون دينار.

واستغرب الخزاعلة أن يتم احالة عطاء بهذه القيمة، وتجري عليه أوامر تغييرية بعشرات الملايين عليه، متسائلا عن دور الموظفين والدراسات التي تجرى قبل احالة العطاء.

واعتبر أن اجابة موظفين في وزارة الصحة جاء مبهما بشكل إجمالي دون توضيح التفاصيل حول عطاء الأسرة في المستشفى، إلا أن جواب وزير الصحة سعد جابر كان أوضح لكن بشكل غير مقنع.

وطالب الخزاعلة بمزيد من الايضاحات حول السؤال.

وقال وزير الصحة سعد جابر أن العطاء تمت احالته قبل سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة التي احالت العطاء كانت مشتركة واختارت عطاء الأسرة بسبب اعتماده في مستشفيات القوات المسلحة ومستشفى الجامعة الأردنية.

وحول الفرق في أسعار الأسرة، قال إن ذلك خاضع لجودة السرير والبطارية المستخدمة فيه وعمرها الافتراضي وكفالتها، وذلك بسبب الخبرة في استعمال هذا النوع من الأسرة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر