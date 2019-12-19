الرئيسية | تحت القبة العكايلة يطالب الرزاز بانهاء عقد شركة الولاء

وطنا اليوم-عمان:قال النائب عبدالله العكايلة إن الاتفاقية التي وقعتها القوات المسلحة/الجيش العربي مع شركة الولاء لخدمات الاعاشة كلفت الخزينة 32 مليون دينار تدفع بلا داعي.

وأضاف العكايلة خلال سؤال وجهه لوزير الصناعة والتجارة بجلسة رقابية، الثلاثاء، إن معلومات وصلت له بأن خدمات الاعاشة التي كانت تقدمها القوات المسلحة لاعاشة منتسبيها كانت تتكلف 12 مليون دينار، والاتفاقية أضافت 32 مليون دينار كان يمكن أن تسخدم لتنمية المحافظات.

وخلال رد العكايلة على السؤال وانتقاده لهذه الاتفاقية التي تحرف القوات المسلحة عن صورتها وتدخلها في الشبهات، وهو ما دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى مقاطعة العكايلة.

وثار خلاف بين العكايلة والطراونة بعد أن وصف الأخير كلام العكايلة بالبيان البعيد عن السؤال، قبل أن يرفض العكايلة حديث الطراونة.

وطالب العكايلة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الغائب عن الجلسة، بالغاء الاتفاقية، قبل أن يحول سؤاله إلى استجواب لعدم اكتفائه باجابة الوزير.

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري في رده على سؤال للنائب عبدالله العكايلة، إن شركة الولاء للإعاشة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات برأس مال نصف مليون دينار.

وأضاف الحموري في جوابه، أن الملكية تعود لشركة اتفاق للاستثمار برأس مال 245 الف دينار، والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربية 255 ألف دينار.

وأشار إلى أن الشركة أسست في عام 2008 من قبل الجيش العربي، وتم نقل ملكي شركة زاد للصناعات والخدمات عام 2017 لصالح شركة اتفاق للاستثمار لكونها شركة استثمارية قابضة والمساهمين فيها هم نفس المساهمين في شركة زاد، لتصبح شريكا للقوات المسلحة.

وبين الوزير أن أول عطاء طرح عام 2010 باعتبارها مملوكة للقوات المسلحة، بنظام التلزيم من نظام الخدمات العسكرية ومن خلال لجنة تضم مرتبات المديريات المعنية، موضحا أن الاتفاقية التي تم بموجبها احالة عطاء تقديم وجبات الطعام لمرتبات القوات المسلحة بلغت 23 مليون دينار و919 الف دينار.

وشدد الحموري أن أن مؤسسة الغذاء والدواء تمارس أعمالها في الرقابة على الغذاء المقم، بالاضافة إلى رقابة دائرة التموين والنقل الملكي لمراقبة عمل الشركة بشكل يومي.

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