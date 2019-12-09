الرئيسية | تحت القبة طهبوب تُمطر الرزاز بأسئلة عن قروض الحكومة من الضمان

وطنا اليوم-عمان:وجهت النائب عن كتلة الاصلاح النيابية ديما طهبوب أسئلة عن القروض الحكومية التي منحها الضمان الاجتماعي للحكومة على مدى سنوات بما فيها 500 مليون منحتها لحكومة الرزاز.

وتالياً ما وجهته طهبوب للحكومة:

لماذا قامت مؤسسة الضمان باقراض الحكومة مبلغ ٥.٧ مليارات؟

ما هي مبررات هذا القرض؟

هل يسمح قانون الصندوق بهذا النوع من الاقراض، وما هي النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تنص على ذلك؟

ما هي شروط هذا الاقراض و ما مدة السداد؟

ما هي الضمانات التي طلبتها مؤسسة الضمان الإجتماعي من الحكومة لسداد هذا المبلغ في الوقت الذي تزداد مديونية الدولة داخليا وخارجيا كل عام؟

تزويدي بكافة المراسلات والتفاهمات والاتفاقيات التي تمت بين الوزارات والمؤسسات التي مثلت الحكومة وبين مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص هذا القرض ؟

ما هي المنفعة والعوائد المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من هذا القرض ؟

أليس من الأولى زيادة رواتب المتقاعدين و تحسين المنافع للمواطنين و زيادة الاستثمار في المشاريع الاستثماريه؟

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