الرئيسية | تحت القبة الحكومة تنفي نيتها إنشاء هيئة مستقلة جديدة لإدارة النفايات

وطنا اليوم-عمان:رفض مجلس النواب رد قانون إدارة النفايات.

وكان طالب النائبان عبد الكريم الدغمي وخليل عطية مجلس النواب برفض ورد قانون ادارة النفايات.

وقال النائب خليل عطية إن القانون يمثل تشكيل هيئة جديدة وجاء بعهد الحكومة السابقة.

من جهته أكد وزير البيئة صالح الخرابشة أن لا هيئة جديدة في قانون إدارة النفايات.

ورصدت العديد من النواب منشغلين بالهواتف الخلوية تحت القبة أثناء مناقشة العديد من الوقانين المدرجة على جدول اعمال المجلس اليوم الأحد.

وانشغل النواب خلال الجلسة بالتشريع والهواتف والمسجات تحت القبة، وهذه حالات تتكرر كل جلسة وبشكل ملحوظ.

كما يلاحظ خلال مناقشة المشاريع خروج عدد من النواب خارج القبة للجلوس بالقاعات الملاصقة لها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر