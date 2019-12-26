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الطراونة يهنئ المسيحيين في الأردن
وطنا اليوم-عمان:هنأ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، المسيحيين في الأردن بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيدًا بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب الأردني الأصيل وحالة العيش المشترك الفريدة التي تسود مختلف مكونات الأسرة الأردنية الواحدة.
الزميلات والزملاء الكرام
قبل الشروع بجدول الأعمال اسمحوا لي أن أهنئ بأسمكم جميعاً، إخوتنا المسيحيين في المملكة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مؤكداً اعتزازنا وتقديرنا بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب الأردني الأصيل وحالة العيش المشترك الفريدة التي تسود مختلف مكونات الأسرة الأردنية الواحدة.
الزميلات والزملاء الكرام.
نتشارك مع إخوتنا المسيحيين في بناء هذا الوطن، فعينٌ على الأردن تحرسُ منجز الوطن، وعينٌ على فلسطين حيث مقدساتنا الإسلامية والمسيحية تئنُ تحت وطأة احتلال غاشم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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