الرئيسية | تحت القبة صفة الاستعجال لمشروع إلغاء اتفاقية الغاز

وطنا اليوم-عمان:طالب رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، باعطاء المذكرة التي وقعها نواب لالغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال صفة الاستعجال.

جاء ذلك، الأحد، في تعقيبه على مطالبة النائب وفاء بني مصطفى للاستعجال بادراج مذكرة النواب على جدول أعمال المجلس.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن المذكرة وصلت قبل أيام، مشيرا إلى أن جدول أعمال اللجنة مزدحم بمشاريع القوانين.

ولفت العودات إلى أن اللجنة ستدرس الأبعاد القانونية للمذكرة وستتخذ القرار المناسب بخصوصها.

ووقع 40 نائبا على مذكرة لرئيس مجلس النّواب يطالبون فيها بعقد جلسة لإلزام الحكومة من خلالها بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، استنادا إلى قرار سابق للمجلس.

ودعت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بقية النوّاب للتوقيع على الطلب،متسائلة لماذا لا يوقّعون عليه رغم أن القرار السابق للمجلس كان بالإجماع، أي بموافقة جميع أعضاء المجلس الـ130.

وكان مجلس النواب صوت مرتين على الغاء الاتفاقية، إلا أن المحكمة الدستورية رأت عدم الحاجة لموافقة مجلس الأمة بغرفتيه للمضي قدماً في اتمام اتفاقية استيراد الغاز .

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