الرئيسية | تحت القبة الرياطي: استعادة 500 ألف من القضاة

وطنا اليوم-عمان:قال النائب محمد الرياطي إنه تم استعادة مبلغ نصف مليون دينار لشخص كان يطالب النائب محمد نوح القضاة بها.

وأضاف الرياطي أنه تم التصالح بين النائب محمد نوح القضاة، والشخص المعني، وحفظ القضية بعد دفع المبلغ، مؤكداً وجود العديد من القضايا الأخرى.

وبين أنه قدم استدعاء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدراسة القضايا والمخالفات الأخرى الموجودة على النائب القضاة، مشدداً ضرورة قيام القضاة بدفع الأموال المطلوبة منه.

من جهته، قال النائب معتز أبورمان إن الادعاء العام كشف اليوم أن الوثائق التي نشرت من قبل النائب محمد الرياطي، وتتهم النائب محمد نوح القضاة بالاختلاس وسوء الامانة المشددة، بأنها وثائق قديمة وتعود لعام 2015، وقد حفظت فيها الدعوى لعدم تصرفه بالمال.

وكان النائب محمد نوح القضاة صرح سابقا ان المحكمة هي المخولة بالبتّ فيما نشره الرياطي، لافتا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية بمراقبة اعمال جمعية الرفادة وفق القوانين والانظمة.

ويذكر أن النائب محمد الرياطي كان قد نشر "صورة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر شكوى مقدمة بحق النائب محمد نوح القضاة، ومسجلة لدى مدعي عام عمان أحمد العفيف.

وبين ابورمان أن وفق وثيقة قضائية بينت انه تم تسجيل قضيتي التعدي على المال العام من متبرع وقضية اساءة الامانة المشددة لدى دائرة مدعي عام عمان حيث تقرر (حفظ الدعوى) بالقضيتين بعد انتهاء اجراءات التحقيق، والتي تبين من خلالها أن القضاة لم يقدم على كتم المبلغ الذي استلمه لانفاقه في اعمال الخير ولم يتصرف به لحسابه الشخصي، وتمت المصادقة عليه من قبل نائب عام عمان بتاريخ 21/5/2017.





















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