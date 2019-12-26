محمد نوح يرد على اتهامات الرياطي

وطنا اليوم-عمان:ردّ النائب محمد نوح القضاة على الوثائق التي نشرت من قبل النائب محمد الرياطي منذ ايام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مشددا على ان المحكمة هي المخولة بالبتّ فيما نشره الرياطي ، لافتا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية بمراقبة اعمال جمعية الرفادة وفق القوانين والانظمة .

واضاف "ان دور النائب هو التوجه للجهة المسؤولة لمعرفة الحقائق ، مؤكدا على ثقته بوزارة التنمية والاجتماعية ،و بالسلطة القضائية التي تعد الفيصل في كافة الدعاوى ، داعيا الله ان يظهر عدالته فيما يُقال.

يذكر أن النائب محمد الرياطي كان قد نشر "صورة " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر شكوى مقدمة بحق النائب محمد نوح القضاة، ومسجلة لدى مدعي عام عمان أحمد العفيف ،