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محمد نوح يرد على اتهامات الرياطي
وطنا اليوم-عمان:ردّ النائب محمد نوح القضاة على الوثائق التي نشرت من قبل النائب محمد الرياطي منذ ايام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مشددا على ان المحكمة هي المخولة بالبتّ فيما نشره الرياطي ، لافتا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية بمراقبة اعمال جمعية الرفادة وفق القوانين والانظمة .
واضاف "ان دور النائب هو التوجه للجهة المسؤولة لمعرفة الحقائق ، مؤكدا على ثقته بوزارة التنمية والاجتماعية ،و بالسلطة القضائية التي تعد الفيصل في كافة الدعاوى ، داعيا الله ان يظهر عدالته فيما يُقال.
يذكر أن النائب محمد الرياطي كان قد نشر "صورة " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر شكوى مقدمة بحق النائب محمد نوح القضاة، ومسجلة لدى مدعي عام عمان أحمد العفيف ،
وتظهر الشكوى، التي نشرها الرياطي، توجيه تهمة "الاختلاس واساءة الأمانة المشددة" للنائب محمد نوح القضاة الذي أكد ان القضاء هو صاحب القرار الفصل .
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