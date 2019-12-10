الرئيسية | تحت القبة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إنه يجري حالياً، في اللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الطراونة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأحد، رداً على حديث النواب حول اتفاقية الغاز، أنّ عدد الموقعين على مشروع قانون إلغاء الاتفاقية 60 نائباً.

وقال النائب موسى هنطش، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، إنّ كتلة "الإصلاح" النيابية القريبة من التيار الإسلامي، كانت قد قدمت مذكرة، وقعها غالبية النواب، تطالب بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هنطش، أنّ رئيس مجلس النواب تعهد بالعمل على إعداد قانون لإلغاء الاتفاقية، وبحث ذلك مع الحكومة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، للعام المقبل.

وقال هنطش إنّ كتلة "الإصلاح" النيابية "هددت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية"، مشيراً إلى أنّ النائب وفاء بني مصطفى تعمل من جانبها مع اللجنة القانونية في المجلس، على إعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية.

وكان الأردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقع اتفاقاً مع الاحتلال الإسرائيلي، لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

ولا يزال الشارع الأردني يرفض الاتفاقية، وقد صوّت مجلس النواب مرتين على إلغائها.

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