الرئيسية | تحت القبة الرزاز يرفض وصف وضع موازنة الأردن بـالكارثي

وطنا اليوم-عمان:اعترض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، على وصف النائب رائد الخزاعلة، لموازنة 2020 بأنها تأجيل للكارثة.

وقال الخزاعلة، إن هذه الموازنة راكمت مبالغ طائلة على الخزينة، متسائلا: من سيسددها؟.

واعتبر الخزاعلة، أن الحكومة أجلت بهذه الموازنة، الكارثة لما بعد 2020، على حد تعبيره.

وفور انتهاء الخزاعلة من مداخلته، طلب الرزاز التعقيب، مؤكدا أن وصفه ليس في مكانه.

وقال الرزاز: "استخدام التعبير في غير مكانه له تداعيات، لدينا خيارات صعبة إما تخفيض النفقات والاستثمارات والترشيد وقد رأينا آثار ذلك في خنق الاقتصاد، أو موازنة تحفز النمو وهو ما معناه زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب والاستثمارات وبالتالي تعافي الاقتصاد".

الى ذلك أوصى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، باسترداد نحو ربع مليار دينار.

وقال رئيس اللجنة، النائب خالد البكار، إن التقرير أوصى باسترداد 100 مليون دينار نتيجة تصويب مخالفات وردت في التقرير، بالإضافة لمصالحات جمركية وضريبية، سترفع المبلغ إلى ربع مليار دينار.

وأعلن البكار إحالة 8 مخالفات للنائب العام، و71 مخالفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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