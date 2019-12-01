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مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الرواتب
وطنا اليوم-عمان:طالب ٢٧ نائبا الحكومة العمل على شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي و خاصة متقاعدي الضمان المبكر بالزيادات الأخيرة التي شرعت بها مؤخرا .
وتاليا نص المذكرة:
هناك فئة من متقاعدين الضمان الاجتماعي وخاصة متقاعدين الضمان المبكر الذين لم تشملهم الزيادات الأخيرة التي شرعت بها الحكومة مؤخرا وأيضا فئة المتقاعدين المدنيين قبل سنة 2012 (نظام لتقاعد المدني).
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