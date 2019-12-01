مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الرواتب

وطنا اليوم-عمان:طالب ٢٧ نائبا الحكومة العمل على شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي و خاصة متقاعدي الضمان المبكر بالزيادات الأخيرة التي شرعت بها مؤخرا .

كما طالبوا بأهمية شمول فئة المتقاعدين المدنيين قبل ٢٠١٢ تحت (نظام التقاعد المدني) و كذلك المتقاعدين العسكريين من رتبة عقيد و عميد و لواء .

وبينوا خلال مذكرتهم النيابية التي وجهوها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاحد و تبناها النائب رجا الصرايرة ان مطالبتهم تلك جاءت من منطلق تحقيق العدالة على جميع شرائح المجتمع .

وتاليا نص المذكرة:

هناك فئة من متقاعدين الضمان الاجتماعي وخاصة متقاعدين الضمان المبكر الذين لم تشملهم الزيادات الأخيرة التي شرعت بها الحكومة مؤخرا وأيضا فئة المتقاعدين المدنيين قبل سنة 2012 (نظام لتقاعد المدني).

لذا نطلب نحن النواب الموقعين أدناه بشمول هذه الفئة بالزيادات الأخيرة حتى ينطبق العدل على جميع شرائح المجتمع وكلنا أمل من دولتكم بالموافقة.