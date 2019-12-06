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تشويش إسرائيلي على إذاعات محلية في الأردن
وطنا اليوم-عمان:يشكو مواطنون من تشويش إسرائيلي على الإذاعات المحلية، حيث تتداخل إذاعات إسرائيلية مع محلية، ينتج عنه اختفاء البث المحلي ليهيمن بدلا منه البث الإسرائيلي.
وتاليا نص السؤال :
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. هل لدى الحكومة خطة لوضع حد لظاهرة تداخل الاذاعات العبرية مع الاذاعات الاردنية ودخول بث اذاعات الكيان الصهيوني الغاصب على ترددات اذاعاتنا.
2. هل هنالك نية لدى الحكومة بالسماح للإذاعات الاردنية بزيادة قوة بثها لحل المشكلة القائمة.
3. هل تعلم الحكومة وأجهزتها أن بث الاذاعات الصهيونية قد أصبحت تصل الى كل مناطق عمان ويتعدى على حقوق البث للإذاعات الاردنية.
4. ما هو سبب انقطاع بث الاذاعات الاردنية سواء الحكومية منها او الخاصة حيث كثير منها لا تصل لمناطق الأغوار ولماذا تختفي أصوات الاذاعات الحكومية في كثير من مناطق المملكة ومن ضمنها مناطق الشمال والجنوب.
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