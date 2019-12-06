الرئيسية | تحت القبة تشويش إسرائيلي على إذاعات محلية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:يشكو مواطنون من تشويش إسرائيلي على الإذاعات المحلية، حيث تتداخل إذاعات إسرائيلية مع محلية، ينتج عنه اختفاء البث المحلي ليهيمن بدلا منه البث الإسرائيلي.

فيتفاجأ المواطن سواء كان بالسيارة أو في منزله خاصة بمناطق الأغوار ومدن رئيسية في المملكة، باختفاء البث المحلي ليبدأ الاستماع إلى صوت مذيع إسرائيلي يتحدث العبرية عبر برامج إذاعية إسرائيلية.

الى ذلك وجه النائب صالح العرموطي سؤالا لرئيس الوزراء عمر الرزاز، حول تداخل بث الاذاعات الاسرائيلية وتردد الإذاعات الأردنية. وتاليا نص السؤال : معالي رئيس مجلس النواب المكرم رقم السؤال : ( ) استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء. 1. هل لدى الحكومة خطة لوضع حد لظاهرة تداخل الاذاعات العبرية مع الاذاعات الاردنية ودخول بث اذاعات الكيان الصهيوني الغاصب على ترددات اذاعاتنا. 2. هل هنالك نية لدى الحكومة بالسماح للإذاعات الاردنية بزيادة قوة بثها لحل المشكلة القائمة. 3. هل تعلم الحكومة وأجهزتها أن بث الاذاعات الصهيونية قد أصبحت تصل الى كل مناطق عمان ويتعدى على حقوق البث للإذاعات الاردنية. 4. ما هو سبب انقطاع بث الاذاعات الاردنية سواء الحكومية منها او الخاصة حيث كثير منها لا تصل لمناطق الأغوار ولماذا تختفي أصوات الاذاعات الحكومية في كثير من مناطق المملكة ومن ضمنها مناطق الشمال والجنوب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر