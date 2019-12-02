وطنا اليوم- قال النائب معتز أبو رمان انه تبين بالأمس خلال تدقيق ملفات ديوان المحاسبة وجود مخالفة رقم ١٥٣٨٦ /٣ /١٢/١٢ للعام" ٢٠١٧ " تتعلق بمنحة تم الغائها من الجهة المانحة بقيمة "مليون يورو" و التي تتعلق بمنح زيت الزيتون الأردني، الميزة الجغرافية ضمن شهادات مطابقة عالمية تحت عنوان "المؤشرات الجغرافية لزيت الزيتون "

حيث كانت الجهة المانحة "الوكالة الفرنسية للدعم البيئي" قد سحبت المنحة بعد اصرار وزارة الزراعة على ربط الإحالة بنظام دائرة اللوازم العامة في حين أن شروط المنحة هي "بالتمويل الأجنبي و خبراء فرنسيين ذوي اختصاص" .. مما ادى إلى انقضاء المدة المتاحة دون الاستفادة من المنحة و خسارة المشروع "!

هذا و كلفت اللجنة المالية وزارة الزراعة بإعادة التفاوض مع الجهة المانحة لإعادة المبلغ و استعادة المشروع و الالتزام بشروط الوكالة الفرنسية و إبلاغ اللجنة بنتائج التفاوض.

و أوضح النائب أبو رمان ان المخالفة المنظورة لا تتعلق بالحكومة الحالية و انها تتعلق "بوزير زراعة سابق" و انه سيتم التحقيق في شبهة التقصير الوظيفي ..

هذا و أشادت اللجنة المالية بمعرض زيت الزيتون و حماية المنتج المحلي و الذي ساهم بفتح آفاق للتسويق للخارج و الذي تم مؤخرا برعاية ملكية سامية و لاقى رواجا لمنتج زيت الزيتون الاردني .