شكاوى متبادلة بين الشعار والحباشنة

وطنا اليوم-عمان:تقدم النائبان، صداح الحباشنة، ورندا الشعار، الثلاثاء، بشكاوى إلى لجنة النظام والسلوك بمجلس النواب، بعد مناوشات حدثت بينهما تحت قبة البرلمان.

الى ذلك صدر مساء اليوم بيان عن وجهاء وشيوخ عشائر الأغوار الجنوبية بعد تهجم النائب صداح الحباشنة على النائب رندا الشعار، جاء فيه

تفاجأ اليوم أبناء الأغوار الجنوبية بقيام الدكتور النائب صداح الحباشنه الاستاذ الجامعي في جامعة عريقة و ينتمي إلى احدى العشائر الكركية التي نحترمها كواحدة من العشائر الاردنية التي تحترم العادات والاعراف العشائرية بتهجم ومحاولة الاعتداء على سعادة النائب رندا الشعار على خلفية التصويت لرفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنه والتي كانت تستخدم سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور الاردني وحق النائب بالتعبير عن رايه في مجلس النواب علما ان هناك ٥٠ نائب صوتوا على رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة

ولكننا تعلمنا منذ الصغر ان خصومات الرجال تكون بين الرجال ولا تطال الخصوم حرائرهم مهما كانت الدوافع والأسباب .

ويؤكد وجهاء الأغوار الجنوبية أنهم سيلجأون للقضاء الاردني العادل والحق العشائري لمحاسبة النائب المحترم .