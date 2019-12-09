الرئيسية | تحت القبة نائب : اقتصاد الدولة لا يبنى على كروز دخان

وطنا اليوم-عمان: أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، أن موازنة 2020 تأتي في ظل تراجع مؤشرات الاداء في العام 2019.

وقال البكار خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن الفجوة بدأت تظهر مليا بين كلفة الحياة على المواطن

وعن برنامج الاصلاح الوطني اضاف البكار أن الأردن لا يمكن ان يقبل برفع أسعار الكهرباء والمياه، وعلينا البحث عن من اين نستطيع تخفيض نفقات الحكومة والفاقد بالمياه والكهرباء، مشيرا الى ان فاقد المياه يبلغ 45%.

وبين أن الحكومة تتجه إلى حلول تقلل النفقات بدلا من جيب المواطن، مؤكدا عدم فرض ضرائب جديدة وأنه لن يتم رفع اسعار الكهرباء والمياه.

وأكد البكار أن اقتصاد الدولة لا يبنى على كروز دخان، وانما الضرائب تأتي من السلع ومنها الدخان والمشروبات الكحولية وغيره.

وأوضح أن على موازنة 2020 تحسين مداخيل المواطنين، وهذا ما تم اتخاذه بالتشارك بين مجلس النواب والحكومة من خلال منحنى بياني اعطى الزيادة الاكبر الى اصحاب الدخل الاقل.

وقال إن الموازنة تخفض من الضرائب على أسعار السلع الاساسية ومنها الالبان والاجبان واللحوم وغيرها، الامر الذي يعزز من القوى الشرائية لدى المواطن.

واضاف البكار ان في سابقة شارك مجلس النواب مع الحكومة بوضع ملامح موازنة عام 2020، مشيرا الى أن موازنة 2020 جاءت أكثر منطقية بتحديد الايرادات والنمو.

وأكد البكار أنه مهما شدد صندوق النقد الدولي الأردن لن يقبل برفع أسعار المياه والكهرباء، ولا يوجد ظرف يسمح بذلك قائلا: "على صندوق النقد أن يعلم ان انخفاض القوى الشرائية نتيجة ارتفاع اسعار الضرائب على المنتجات ولذلك اتفقنا مع الحكومة على تخفيض الضرائب".

وعن مشروع قانون الموازنة الذي احاله مجلس النواب الى اللجنة المالية قال البكار إن اللجنة ستبدأ بدراسته الاسبوع المقبل من خلال تخصيص خلوات لكل قطاع على حدة.

وبين أن اللجنة ستدرس موازنة كل قطاع من الصفر، وتخفيض الانفاق لتخفيض العجز حتى الوصول الى عجز مليار دينار فقط.

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