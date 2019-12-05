الرئيسية | تحت القبة مؤتمر صحفي بخصوص اخر مستجدات التعديلات على التشريعات المتعلقة بالمتعثرين

حيث سيكون هنالك لقاء مع وزير العدل في تمام الساعه 1:30 اليومً ويضم النواب التاليه أسمائهم : ١-معتز أبو رمان ٢-صالح العرموطي ٣-خليل عطيه ٤-محمد الظهراوي ٥-قصي الدميسي وسيعقد مؤتمر بعد الإنتهاء من الاجتماع بخصوص نتائج الحلول والتعديلات على التشريعات المتوقعة بخصوص المتعثرين . ذلك فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ و قانون العقوبات. نرجوا التكرم بحضور مندوب عنكم لتغطية نتائج الاجتماع.. واقبلوا فائق الاحترام و التقدير اخوكم

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