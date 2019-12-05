 وطنا نيوز -مؤتمر صحفي بخصوص اخر مستجدات التعديلات على التشريعات المتعلقة بالمتعثرين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مؤتمر صحفي بخصوص اخر مستجدات التعديلات على التشريعات المتعلقة بالمتعثرين
التاريخ : 05-12-2019 03:08:57 المشاهدات: 1174

حيث سيكون هنالك لقاء مع وزير العدل في تمام الساعه 1:30 اليومً ويضم النواب التاليه أسمائهم : 
 
١-معتز أبو رمان
٢-صالح العرموطي 
٣-خليل عطيه
٤-محمد الظهراوي
٥-قصي الدميسي 
 
وسيعقد مؤتمر بعد الإنتهاء من الاجتماع بخصوص نتائج الحلول والتعديلات على التشريعات المتوقعة بخصوص المتعثرين .
ذلك فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ و قانون العقوبات.
 
نرجوا التكرم بحضور مندوب عنكم لتغطية نتائج الاجتماع..
 
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير
اخوكم

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق