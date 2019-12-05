|
مؤتمر صحفي بخصوص اخر مستجدات التعديلات على التشريعات المتعلقة بالمتعثرين
حيث سيكون هنالك لقاء مع وزير العدل في تمام الساعه 1:30 اليومً ويضم النواب التاليه أسمائهم :
١-معتز أبو رمان
٢-صالح العرموطي
٣-خليل عطيه
٤-محمد الظهراوي
٥-قصي الدميسي
وسيعقد مؤتمر بعد الإنتهاء من الاجتماع بخصوص نتائج الحلول والتعديلات على التشريعات المتوقعة بخصوص المتعثرين .
ذلك فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ و قانون العقوبات.
نرجوا التكرم بحضور مندوب عنكم لتغطية نتائج الاجتماع..
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير
اخوكم
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|