الرئيسية | تحت القبة الرزاز يُحبط توجيه النواب سؤالاً إلى المحكمة الدستورية

وطنا اليوم-عمان:أحبط رئيس الوزراء عمر الرزاز توجهاً نيابياً للتصويت على استفتاء المحكمة حول شركة تطوير العقبة، بعد أن قدم مداخلة حذر من هذا الإجراء على تحكيم دولي.

وفي التفاصيل، طالب النائب مصلح الطراونة بتحويل أسئلته حول تحويل مؤسسة الموانىء إلى شركة تطوير العقبة إلى المحكمة الدستورية، حاثاً المجلس على التصويت على مقترحه.

من جهته أكد مدير شركة تطوير العقبة بشار أبو رمان أن الطعن بدستورية شركة تطوير العقبة قد يؤثر على حقوقنا في غرفة تجارة لندن.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن هنالك خلافاً منظور أمام التحكيم فقد استقر العرف البرلماني بعدم مناقشة أي أمر منظور أمام القضاء، فإني ألتمس وقف النقاش لحين البت في الموضوع.

من جهته رفض رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يتم سؤال المحكمة الدستورية، وقال إن "الأردن كسب القضية وأسال لماذا في هذا التوقيت نسأل المحكمة والذي كسب فيه الأردن جراء تحكيم دولي 50 مليون دينار، فلماذا انتظرنا من العام 2013 إلى الآن، هنالك قضية كسبها الأردن؟".

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