الرئيسية | تحت القبة الرياطي : الطراونة رفض المواجهة .. وسأبقى لكم بالمرصاد

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب محمد الرياطي عدم السماح له بالحديث تحت قبة البرلمان صباح الأحد، بعد أن تعرض لهجوم من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

واعتبر الرياطي في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك مساء الأحد أن الطراونة رفض "المواجهة"، وقال النائب "الخوف من المواجهة إنه الألم والخوف.. الحقيقة التي كشفتها بدا واضحاً أنها ستطال البعض".

وأضاف "عهداً علي بإذن الله سأبقى لكم بالمرصاد".

وكان الرياطي قال للطراونة تحت القبة إنه يخشى المواجهة طالباً الحديث، غير أن الرئيس دعاه للكتابة عبر منصاته، وأضاف "لست بمستوى المواجهة أنت مضلل للحقيقة، سأترفع عنك دائما وأنت أصغر من المواجهة ولست بحجمي لكي أواجهك".

وبينما أصرّ الرياطي على تقديم مداخلة منعه الطراونة وقال له "أنت رجل مضلل للحقيقية إذا ما بتحترم بطلعك من القاعة".

وكان الطراونة استعرض في مستهل الجلسة الإجراءات التي اتخذها فيما يتعلق بطلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين، بعد أن كان الرياطي نشر اتهامات عبر صفحته يتهم فيها رئاسة المجلس بالتقصير في إظهار الملف للعلن ودفعه إلى قبة البرلمان.

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