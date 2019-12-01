الرئيسية | تحت القبة السماح لأفراد القوات المسلحة الزواج بأجنبيات

وطنا اليوم-عمان:ناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 .

وبموجب التعديلات فقد سمح للفرد الزواج من اجنبية بشرط الحصول على موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة، وتنص المادة المعدلة على ” لا يجوز للفرد الزواج من غير أردنية الا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الاركان المشتركة “.

كما منح التعديل المستخدم المدني العامل في القوات المسلحة الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافئة تعادل رواتب ستة أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير.

وتنص الاسباب الموجبة على ان التعديل يأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الاردنية في مختلف المجالات ولتنظيم بعض الاوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة، كالإعارة والالحاق ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الوقع العملي ولتنظيم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب ولتعديل مقدار المكافآت التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم وزيادة مقدار المكافئة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية.

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