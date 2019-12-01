 وطنا نيوز -الظهراوي يتهم الطراونة بمخالفة النظام الداخلي للنواب
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الظهراوي يتهم الطراونة بمخالفة النظام الداخلي للنواب
التاريخ : 01-12-2019 11:35:07 المشاهدات: 1164

وطنا اليوم-عمان:اتهم النائب محمد الظهراوي، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بمخالفته النظام الداخلي للمجلس، حينما قرأ بيانًا هاجم فيه الزميل محمد الرياطي، على خلفية اتهامات بالفساد وجهها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الظهراوي" لست بصدد الدفاع عن الرياطي، ولكنني بصدد الدفاع عن هيبة النظام الداخلي للمجلس".

ورد الطراونة على ذلك، بأنه لم يصدر بيانًا باسم المجلس، ودعا من يريد التقدم بشكوى ضد الرياطي، فعليه التقدم بلائحة للرئاسة وستتخذ إجراءاتها".


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