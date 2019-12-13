الرئيسية | تحت القبة الطراونة: يرد على الرياطي انت أصغر من أن أرد عليك

وطنا اليوم-عمان:دافع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، عن نفسه من اتهامات أطلقها زميل له في مجلس النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد الطراونة في مستهل الجلسة النيابية بالآية القرآنية التي تقول "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".

واعتبر الطراونة أن صمته على من يسيئون إليه قد نفد ولا بد من توضيح موقفه.

وقال " ترفعت كثيرا عن الاتهامات الا اني سارد هذه المرة على اتهامات احد اعضاء مجلس النواب".

واتهم الطراونة زميله النائب بتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام.

وقال "نأسف لمستوى جهل النائب بالنظام الداخلي ولست منبرا لمنصات التواصل والشعبويات".

ووجه رسالة للنائب دون أن يسمه تمنى له فيها أن يعود إلى صوابه وأن يعافيه الله مما ابتلاه.



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