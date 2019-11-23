الرئيسية | تحت القبة طهبوب: خط الفقر في الأردن كان 600 دينار قبل 10 سنوات

وطنا اليوم-عمان:قالت النائب ديمة طهبوب إن خط الفقر في الأردن كان 600 دينار قبل 10 سنوات، مطالبة الحكومة برفع الاجور في الاردن.

وأضافت طهبوب، خلال جلسة الثلاثاء النيابية، ان دراسة نمو الاجور في القطاعين العام والخاص، في الاردن لعام 2015 وتقرير الاجور العامة لمنظمة العمل الدولي والتقرير الخامس عشر لحقوق الانسان، اوضحت ان الاجور ارتفعت في القطاع الخاص 0.5 بالمئة، والذي يشغل 59 % من العاملين، فقط.

وأشارت الا أن نسبة الزيادات لا تتجاوز الـ 10 دنانير، مضيفة ان خط الفقر كان 600 دينار تقريبا قبل 10 سنوات.

وقالت طهبوب ان الحكومة لم تفِ بوعدها في الموازنة السابقة 2019 برفع الحد الأدنى للأجور، مطالبة الحكومة بالإفصاح عن خط الفقر.

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