الرئيسية | تحت القبة موظفو الفئة الثالثة في التربية يعتصمون امام النواب

وطنا اليوم-عمان:اعتصم العشرات من موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم اليوم، امام مجلس النواب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم.

ويطالب العتصمون بصرف علاوة معيشية ( نسبتها 75 % من الراتب الأساسي) تتناسب مع ظروف الحياة، وتصنيف مهنة السائق كمهنة خطرة وربط ذلك بعلاوة مالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وصرف علاوة بدل مؤسسة أسوة بالوزارات الاخرى.

كما يطالبون بشمول أبنائهم بمكرمة أبناء العاملين في الوزارة ، و صرف بدل التنقلات لجميع السائقين وتثبيتها على كشف الراتب ، و تثبيت علاوة الميدان على كشف الراتب على أن تكون 20 يوم بدلا من 15 يوم، و صرف علاوة بدل سفر خارج المحافظة التي يعمل فيها السائق ، وزيادة أجور السائقين العاملين في الثانوية العامة.

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