الرئيسية | تحت القبة وقفة احتجاجية لذوي معتقلين أردنيين في السعودية أمام النواب

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من المواطنين، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن أقربائهم الموقوفين في السجون السعودية.

وطالب المعتصمون النواب بالتحرك لدى الحكومة من أجل إجراء اتصالات مع الحكومة السعودية للإفراج عنهم.

ورفع المعتصمون صورا للمعتقلين، ولافتات تطالب مجلس النواب والحكومة بالتحرك للإفراج عنهم.

وحسب المعتصمين، يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية نحو 30 معتقلا، دون توجيه تهم لهم، وسط ما أسموه "تجاهلا رسميا لهذا الملف، ووسط انقطاع أخبار بعض المعتقلين الذين لم يتم زيارتهم ولا الاطلاع على ظروفهم الصحية".

الخارجية تتابع

بدورها قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق باسمها ضيف الله الفايز في تصريح صحفي إن "الخارجية الأردنية على تواصل مع أهالي المعتقلين، وتم ترتيب زيارات واتصالات هاتفية، وبالإضافة إلى أن البعثات الأردنية في الخارج تتواصل مع السجناء في الدول المختلفة، وتنظم لهم الزيارات وفق قوانين البلد التي يتواجدون فيها، كما أن الجهود الأردنية لم تتوقف مع الأشقاء في السعودية لإنهاء هذا الملف، والإفراج عن كافة المعتقلين الأردنيين هناك".

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