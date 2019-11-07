الرئيسية | تحت القبة نائب يتوعد بكشف الأشخاص الذين تاجروا بأموال الفقراء

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب علي الخلايلة انه سيقوم بفتح ملف سكن كريم تحت القبة وذلك خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء

وبين الخلايلة أنه تلقى شكاوى عديدة من قاطني شقق سكن كريم او ما أسماه (سكن الفقراء) في مدينة الزرقاء حول عديد الملاحظات التي أضرّت بهم مالياً ومعيشيا

وأضاف الخلايلة أن فتح هذا الملف وتوجيه مذكرة نيابية للحكومة للوقوف على ما حصل في ذلك المشروع ، بات واجبا وطنيا لما تخلله المشروع من تجاوزات وفساد مالي كبير واستنفتعات لبعض الأشخاص والمسؤولين.

وأكد النائب على ضرورة أن يعلم الجميع الجهات والأشخاص التي استفادت من ذلك المشروع بغير وجه حق ، وعلى حساب الفقراء من أبناء هذا الوطن ومحاسبتهم أمام القضاء والرأي العام.

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